Жеребьёвка на турнирах по борьбе будет проходить с использованием Blockchain

Объединённый мир борьбы (UWW) объявил о внедрении нового формата жеребьёвки с использованием технологии Blockchain. Эта система, одобренная Международным олимпийским комитетом, будет путём сертифицированного случайного выбора определять турнирную сетку соревнований, сообщает официальный сайт ФСБР.



Жеребьёвка будет проводиться только один раз в каждом стиле, а значит, в некоторых весовых категориях турнирная сетка будет известна за три дня до старта. Происходить это будет на технической конференции UWW, которая пройдёт накануне старта в каждом из стилей борьбы.



Новая система будет применена на всех соревнованиях по борьбе в 2020 году, однако на Олимпийских играх Blockchain будет проводиться ежедневно. На Играх в Токио соревнования по борьбе будут проходить на протяжении шести дней — по одной весовой категории в каждом из стилей ежедневно.