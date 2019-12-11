Жеребьёвка на турнирах по борьбе будет проходить с использованием Blockchain

Объединённый мир борьбы (UWW) объявил о внедрении нового формата жеребьёвки с использованием технологии Blockchain. Эта система, одобренная Международным олимпийским комитетом, будет путём сертифицированного случайного выбора определять турнирную сетку соревнований, сообщает официальный сайт ФСБР.
Жеребьёвка будет проводиться только один раз в каждом стиле, а значит, в некоторых весовых категориях турнирная сетка будет известна за три дня до старта. Происходить это будет на технической конференции UWW, которая пройдёт накануне старта в каждом из стилей борьбы.
Новая система будет применена на всех соревнованиях по борьбе в 2020 году, однако на Олимпийских играх Blockchain будет проводиться ежедневно. На Играх в Токио соревнования по борьбе будут проходить на протяжении шести дней — по одной весовой категории в каждом из стилей ежедневно.
- 11 декабря 2019
-
11:20
-
11:18
-
10:48
-
10:25
-
10:16
-
09:20
-
08:54
-
00:41
-
00:18
-
00:08
- 10 декабря 2019
-
23:54
-
23:43
-
22:59
-
22:49
-
22:17
-
21:53
-
21:25
-
21:13
-
20:51
-
20:41
-
20:27
-
20:02
-
19:43
-
19:41
-
19:33
-
19:25
-
19:15
-
18:54
-
18:36
-
17:55
-
17:43
-
17:38
-
17:12
-
16:40
-
16:33