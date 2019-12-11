Садулаев: Снайдер пообещал после Олимпиады приехать в Дагестан

Олимпийский чемпион, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев подвёл итоги турнира «Аланы-2019» в весовой категории до 97 кг.

«Байцаев должен был дома отбороться получше, но Снайдер его обыграл. Возможно, у Влада были какие-то планы, но Снайдер просто-напросто не дал ему их реализовать своими постоянными атаками. Вообще, хочу отметить: на Снайдера не действуют акклиматизационные моменты — он не устаёт и в любой точке мира прёт, как танк. Хорошо, пусть будет бульдозером.

Я пригласил его в Дагестан, но у него очень рано вылет — из-за отъезда американской команды даже программу соревнований поменяли. Также мы с Хаджимуратом Гацаловым его пригласили на обед, но он отказал — сказал, что нужно готовиться к финалу. Но он далеко не в последний раз в России и на Кавказе — Кайл пообещал после Олимпиады приехать в Дагестан со своей семьёй. Мы его ждём в любое время. Иногда пишем друг другу в «инстаграме». Я не знаю английский, он не знает русский — но через переводчик общаемся, поддерживаем связь. Но не скажу, что часто — несколько раз в год.

В Осетии чувствую себя как дома. Мне очень нравится как здесь любят борьбу — посмотрите, даже встать негде! Турнир прошёл на высшем уровне, яркие борцы, интересные схватки", — цитирует Садулаева официальный сайт ФСБР.

Садулаев также рассказал, когда сможет вернуться на ковёр.

«Как вы, наверное, знаете, я дисквалифицирован Объединённым миром борьбы за нарушение формы на пьедестале на чемпионате мира, поэтому, не раньше 21 января. А там — Гран-при Ивана Ярыгина, чемпионат Европы или какой-то другой старт — не знаю, пока готовимся — а там решим с тренерами на сборах», — сказал Садулаев.

Садулаев — о дисквалификации: это не повлияет на мой настрой и подготовку