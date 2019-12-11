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Голодец: Россия докажет приверженность честному спорту

Голодец: Россия докажет приверженность честному спорту
Другие / Прочие виды спорта 0

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований, заявила, что власти сохраняют приверженность честному и чистому спорту.

«Мы понимаем, насколько сегодня непростое время для российского спорта, мы за честный и чистый спорт, и не будет ни скидок, ни поблажек. Наша позиция непреклонна, и мы будем двигаться в этом направлении. В связи с этим мне хочется поздравить руководителей федераций, спортсменов, которые блистательно выступали на соревнованиях.

Этот год оказался для российского спорта незабываемым — у нас уже 600 медалей, такого результата давно не было в российском спорте, последние награды принесли нам пловцы, фигуристы. Убедительная победа этого года в борьбе, художественной гимнастике, это триумф российского спорта, так держать. Мы создадим все условия для эффективных занятий, для подготовки наших ребят, и мы докажем — мы сильные и привержены честному, открытому и сильному спорту», — цитирует Голодец ТАСС.

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