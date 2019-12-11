Вяльбе: нам до норвежцев очень далеко

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила отношение к этому виду спорта в Норвегии и России.

«Я вижу, что сейчас у нас бум на лыжные гонки. Многие ездят за границу выступают, команды любительские собираются. Мне кажется, Скандинавия и лыжные гонки – это как философия. У нас миллион всяких препонов будет, чтобы из Красногорска доехать до Истры на лыжах. А у них из Осло можно доехать до Лиллехаммера, из Васы до Лоппета, и ещё тысячи километров. Я один раз услышала такое выражение от норвежцев: у вас есть бог, а у нас лыжи. Я была в ступоре полном. Всё-таки нам до них очень далеко.



Да, у нас есть план развития лыжных гонок в стране, но всё, что мы хотим, может, через 100 лет будет. Мы очень долго всё запрягаем, очень долго всё делаем. У нас страшная бюрократия, реально страшная. Я даже вспоминаю, как мы строили Сочи: в конце быстро, а до этого шесть лет занимались бумажной волокитой – оформлением земель, ещё чем-то.



К сожалению, не всё так просто. Где, кого мне найти, кто мне скажет: «Мы даём деньги, делай, вокруг МКАД трассу»? Работать очень хорошо там, где тебя слушают и понимают. Четыре поездки к разным губернаторам Свердловской области – и пока с мертвой точки не сдвинулись. А положительный пример – в Татарстане сотни освещённых трасс. Но таких регионов, как Татарстан, у меня мало. Стараемся, Москва тоже не сразу строилась. Если я не в сборной, я в регионах, но меня не везде слышат», — цитирует Вяльбе Eurosport.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Давосе (Швейцария) 14-15 декабря.