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Главный тренер сборной России по гандболу прокомментировал восьмую победу на ЧМ

Главный тренер сборной России по гандболу прокомментировал восьмую победу на ЧМ
Другие / Гандбол 0

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной Испании. Россиянки победили со счётом 36:26. Эта победа стала для российской сборной восьмой подряд на турнире, подопечные Мартина вышли в полуфинал.

«Мы очень рады, что вышли в полуфинал. Игра получилась лёгкой, потому что Испания играла под гораздо большим давлением, чем мы. К тому же, возможно, у них не такой широкий состав, как у нас. Мы упорно тренировались перед этим матчем, здорово сыграли в атаке.

Мы знаем, зачем мы здесь. Мы осознаём, что выиграли восемь матчей, мы хорошо играли против сильных команд. Но это в прошлом, мы сделали хорошую работу, теперь хотим добиться большего. Мы должны сделать ещё два шага, чтобы добиться той цели, которая перед нами стоит на этом чемпионате мира», — цитирует Мартина ТАСС.

Женская сборная России одержала восьмую победу подряд на ЧМ по гандболу
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