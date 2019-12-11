Рамонов о зрителях: не представляю, как надо любить борьбу, чтобы это выдержать

Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Сослан Рамонов поделился впечатлениями от победы на турнире «Аланы-2019» во Владикавказе в весовой категории до 65 кг.

«Очень приятно победить, и вдвойне приятно, что это произошло дома. Путь к этой победе был сложным, много травм, много неудач, но меня мотивировало то, что буду выступать перед своими болельщиками, и я не мог их подвести. Большое спасибо всем, кто переживал, давно не выступал при таком ажиотаже. Я знаю, как тяжело здесь находиться: схватки с 10 утра до позднего вечера, и я не представляю, как нужно любить борьбу, чтобы всё это выдержать. Спортсменам проще — мы хоть отвлекаемся, а зритель наблюдает поединок за поединком. Год назад я был на „Аланах“ как зритель и не мог находиться в зале больше трёх часов: затекали ноги, болела спина. Так что я знаю, как это непросто.



Колено болит, но это меня только держало в определённых рамках, что нужно бороться собраннее, не распыляться во время схватки. Так что это повреждение, можно сказать, даже принесло пользу. Когда в последний раз выигрывал соревнования дома? Даже не знаю, статистику не веду. Наверное, прошло уже больше 10 лет», — цитирует Рамонова официальный сайт ФСБР.

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