Голкипер сборной России по гандболу: было видно, что испанки уставшие

Вратарь женской сборной России по гандболу Анастасия Лагина прокомментировала выход команды в полуфинал чемпионата мира. Также Лагина призналась, что россиянкам всё равно, с кем сыграть в плей-офф. Соперницей российских гандболисток может стать команда Норвегии, Германии, Нидерландов или Сербии.
«Мы ожидали, что испанки будут сопротивляться, но было видно, что они были уже уставшими, к тому же дали поиграть и молодым игрокам. Испанки сегодня очень рисковали, играли шесть на семь, и этот риск не очень оправдался.
У меня ощущения от игры были положительные, хотелось сделать ещё больше. Пока я играю не так раскрепощённо, но буду прибавлять. Что касается заброшенных мячей, то мы отрабатываем такие броски на тренировках, но в игре получается пока даже лучше.
Нам без разницы, с кем играть в полуфинале, каждый соперник сильный», — цитирует Лагину ТАСС.
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