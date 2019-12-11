Адвокат: Нгапет находился в камере с 10 заключёнными и не мог спать

Дино Миралья, адвокат волейболиста казанского «Зенита» Эрвина Нгапета, прокомментировал решение бразильского суда отпустить его клиента под залог. Игрок сборной Франции был арестован после клубного чемпионата мира по обвинению в сексуальных домогательствах.

«Прокуратура была не против немедленного освобождения моего клиента под залог без каких-либо дополнительных ограничений. У него будут лишь стандартные ограничения, вроде невозможности контактировать с жертвой, запрета приближаться к ней, но это и не так существенно, потому что он уже сегодня улетает. Ограничений для его трудовой деятельности нет. Он отправляется, чтобы сыграть в предстоящем матче.

Нгапет находился в камере с 10 заключёнными. Он сказал, что не мог спать. Однако к нему не приставали, его не беспокоили. Он признал, что совершил ошибку и даже готов отрезать себе руки, но они ему нужны, чтобы играть", — приводит слова Миральи Globo Esporte.

В апреле 2016 года Эрвин был приговорён к трём месяцам лишения свободы условно и оштрафован на 3000 евро за нападение на проводника поезда. Однако волейболист подал апелляцию, и суд признал его правоту.

Игрока казанского «Зенита», арестованного за домогательства, выпустили под залог