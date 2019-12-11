Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: с 50-х мы постоянно обманываем и лжём

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов поделился мнением об отстранении России от международных соревнований на четыре года. За текущие проблемы в спорте Панкратов возложил ответственность на российские власти.

«Мы виноваты очень во многом. Я бы даже сказал так: практически все обвинения, в сторону России сделанные, – небеспочвенные.

Весь наш спорт всегда был нечестен. С 50-х годов мы постоянно обманываем, лжём и ведём себя некорректно по отношению ко всему остальному миру. Ну когда-то нам должны были сказать «стоп»? Вот теперь нам и говорят.

Мы нарушаем все возможные законы. Ищем все лазейки, не слишком законные, справки левые предоставляем – «боремся». Общий принцип: обманываем, врём, лжём. А мировое сообщество ещё и думает при этом: дать нам бан или не дать? Может, одумаются они? Может, есть в стране хоть один кто-то нормальный? Когда-то же русские поймут? Пустили свинью за стол — она и ноги на стол. Когда мы поймём, что так себя вести нельзя?» — приводит слова Панкратова «Советский спорт».