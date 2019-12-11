Трефилов: сборной России теперь даже построже надо быть на тренировках

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал выход женской сборной России в полуфинал чемпионата мира. Россиянки на турнире одержали восемь побед подряд. В заключительном матче группового этапа российская команда победила Испанию со счётом 36:26.

«Главное, чтобы не расслабились сейчас. Учебно-тренировочный процесс не должен нарушаться, дисциплина, просмотры — всё как обычно, убирать ничего не надо, может быть, даже построже следует быть на тренировках.

Сейчас в женском гандболе немного уменьшилась ударная мощь, проблемы с полусредними, если мы берём команду Испании, то у них это один человек, явный лидер. Заметно, что гандбол прибавил в скорости, здесь играют в быстрый гандбол. Посмотрите, насколько Вяхирева быстрее по мышлению, по скорости, обгоняет рослых игроков её же возраста или более опытных», — цитирует Трефилова ТАСС.