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Трефилов: сборной России теперь даже построже надо быть на тренировках

Трефилов: сборной России теперь даже построже надо быть на тренировках
Другие / Гандбол 0

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал выход женской сборной России в полуфинал чемпионата мира. Россиянки на турнире одержали восемь побед подряд. В заключительном матче группового этапа российская команда победила Испанию со счётом 36:26.

«Главное, чтобы не расслабились сейчас. Учебно-тренировочный процесс не должен нарушаться, дисциплина, просмотры — всё как обычно, убирать ничего не надо, может быть, даже построже следует быть на тренировках.

Сейчас в женском гандболе немного уменьшилась ударная мощь, проблемы с полусредними, если мы берём команду Испании, то у них это один человек, явный лидер. Заметно, что гандбол прибавил в скорости, здесь играют в быстрый гандбол. Посмотрите, насколько Вяхирева быстрее по мышлению, по скорости, обгоняет рослых игроков её же возраста или более опытных», — цитирует Трефилова ТАСС.

Женская сборная России одержала восьмую победу подряд на ЧМ по гандболу
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