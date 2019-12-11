Трефилов: сборной России теперь даже построже надо быть на тренировках

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал выход женской сборной России в полуфинал чемпионата мира. Россиянки на турнире одержали восемь побед подряд. В заключительном матче группового этапа российская команда победила Испанию со счётом 36:26.
«Главное, чтобы не расслабились сейчас. Учебно-тренировочный процесс не должен нарушаться, дисциплина, просмотры — всё как обычно, убирать ничего не надо, может быть, даже построже следует быть на тренировках.
Сейчас в женском гандболе немного уменьшилась ударная мощь, проблемы с полусредними, если мы берём команду Испании, то у них это один человек, явный лидер. Заметно, что гандбол прибавил в скорости, здесь играют в быстрый гандбол. Посмотрите, насколько Вяхирева быстрее по мышлению, по скорости, обгоняет рослых игроков её же возраста или более опытных», — цитирует Трефилова ТАСС.
- 11 декабря 2019
-
14:23
-
14:10
-
14:04
-
13:49
-
13:35
-
13:24
-
13:20
-
13:11
-
13:10
-
12:56
-
12:22
-
12:04
-
11:40
-
11:34
-
11:34
-
11:20
-
11:18
-
10:48
-
10:25
-
10:16
-
09:20
-
08:54
-
00:41
-
00:18
-
00:08
- 10 декабря 2019
-
23:54
-
23:43
-
22:59
-
22:49
-
22:17
-
21:53
-
21:25
-
21:13
-
20:51
-
20:41