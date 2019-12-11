Мартин: гандбол — честный вид спорта, не имеющий ничего общего с допингом

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин после победы в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со сборной Испании (36:26) поделился мнением о ситуации с отстранением России от международных соревнований на четыре года.

«Я читаю то, что пишут. Крайне взволнован происходящим. Но очевидно, что мы не можем ничего поделать с решением ВАДА. Наша задача — заработать билет в Токио по спортивному принципу. Попасть на Олимпиаду здесь можно одним способом — выиграв чемпионат мира. И лично я уверен, что никто — НИКТО! — не запретит нам отправиться на Олимпийские игры, если мы будем этого заслуживать. Гандбол — чистый и честный спорт, не имеющий ничего общего с допингом. Поэтому нет никаких сомнений по поводу того, что мы сыграем на Олимпиаде, если туда попадём», — цитирует Мартина Sportbox.

Новые санкции по отношению к российскому спорту связаны с фальсификациями данных Московской антидопинговой лаборатории.