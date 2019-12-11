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Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает спортсменов на допинг

Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает сп
Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает спортсменов на допинг
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов, комментируя отстранение России от международных соревнований на четыре года, поделился мнением о возможных путях преодоления кризиса в российском спорте.

«Что делать? Уберите государство из спорта. Претензии не в отдельности к спортсменам. А претензии – к России, которая сажает спортсменов на допинг. У нас это идёт на государственном уровне. В России сегодня вся наша система лёгкой атлетики немыслима без допинга. С этим и идёт борьба.

Будет катастрофа, если государство выйдет? Да, будет катастрофа. Но по Олимпийской хартии должно быть именно это. И это должно произойти. Сейчас у нас будет четырёхлетний бан. У чиновников будет достаточно времени подумать, как нам жить дальше», — цитирует Панкратова «Советский спорт».

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