Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает спортсменов на допинг

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов, комментируя отстранение России от международных соревнований на четыре года, поделился мнением о возможных путях преодоления кризиса в российском спорте.
«Что делать? Уберите государство из спорта. Претензии не в отдельности к спортсменам. А претензии – к России, которая сажает спортсменов на допинг. У нас это идёт на государственном уровне. В России сегодня вся наша система лёгкой атлетики немыслима без допинга. С этим и идёт борьба.
Будет катастрофа, если государство выйдет? Да, будет катастрофа. Но по Олимпийской хартии должно быть именно это. И это должно произойти. Сейчас у нас будет четырёхлетний бан. У чиновников будет достаточно времени подумать, как нам жить дальше», — цитирует Панкратова «Советский спорт».
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