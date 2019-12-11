Маргиев: в весе до 74 кг у России будет 5 чемпионов мира. Такого не было никогда

Главный тренер ЦСКА Анатолий Маргиев подвёл итоги турнира по борьбе «Алана-2019», а также оценил ситуацию с отбором на Олимпийские игры в весовой категории до 74 кг.
«Потенциал Хетика Цаболова большой, и если он правильно борется, результат всегда есть. Дважды на этих соревнованиях он очень грубо пропустил в ноги. После схватки с монголом я даже сделал ему грубое замечание — так не годится, так нельзя. Но в целом лучше никто не отборолся.
Сослану Рамонову нужно ещё пару стартов, чтобы набрать оптимальную форму. Слава богу, что он выдержал турнир до конца и отборолся безошибочно — это самое главное. В целом у него были непростые соперники.
Чермен Валиев выиграл, но отборолся плохо, у него потенциал куда выше. Его минусы я знаю, но не буду о них говорить. Талантливый парень. Ему ещё рано на Олимпиаду.
Вот Давид Баев, наверное, поднимется в вес до 74 кг — и там будет пять чемпионов мира: Курбаналиев, Цаболов, Баев, Газимагомедов и Сидаков. Каждый претендует на Олимпиаду. Такого не было никогда. Наверное, даже на чемпионате мира. А Чермен Валиев будет готовиться к Олимпиаде-2024», — цитирует Маргиева официальный сайт ФСБР.
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