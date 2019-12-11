Матвиенко — о решении ВАДА: Россия может проводить свои Игры

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры.
Я считаю, что спортсмены должны сами решать, будут они участвовать в Олимпиаде или нет. Вложено очень много труда и усилий спортсменов в эту подготовку», — приводит слова Матвиенко РИА «Новости».
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.
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