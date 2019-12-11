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Майгуров: решение ВАДА не является убийственным для нашего спорта

Майгуров: решение ВАДА не является убийственным для нашего спорта
Другие / Прочие виды спорта 0

Член правления Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской лаборатории.

«Для меня это решение ожидаемо. Я не строил особых иллюзий, что будет как-то не так. Не могу сказать, что оно убийственно для нашего спорта. Думаю, что наши спортсмены будут иметь возможность выступать, что хорошо. Все или не все — это уже другой вопрос. Нужно побороться за всех спортсменов, которые по крайней мере сегодня есть в составе сборной России, и предпринять попытки доказать их чистоту и невиновность.

С помощью юристов можно попробовать не то чтобы санкции убрать, но, может быть, сгладить или часть исключить. На что я тоже надеюсь. Жизнь на этом не останавливается.

Как теперь жить с эти решением? Не вешать нос. Пройдёт апелляция, рассмотрение. Зима пройдёт, а там уже видно будет», — приводит слова Майгурова РИА «Новости».

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