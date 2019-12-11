Майгуров: решение ВАДА не является убийственным для нашего спорта

Член правления Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской лаборатории.

«Для меня это решение ожидаемо. Я не строил особых иллюзий, что будет как-то не так. Не могу сказать, что оно убийственно для нашего спорта. Думаю, что наши спортсмены будут иметь возможность выступать, что хорошо. Все или не все — это уже другой вопрос. Нужно побороться за всех спортсменов, которые по крайней мере сегодня есть в составе сборной России, и предпринять попытки доказать их чистоту и невиновность.

С помощью юристов можно попробовать не то чтобы санкции убрать, но, может быть, сгладить или часть исключить. На что я тоже надеюсь. Жизнь на этом не останавливается.

Как теперь жить с эти решением? Не вешать нос. Пройдёт апелляция, рассмотрение. Зима пройдёт, а там уже видно будет», — приводит слова Майгурова РИА «Новости».