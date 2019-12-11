Выборы главы ВФЛА состоятся 28 февраля 2020 года

Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) будет проходить 28 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба организации. На конференции состоятся выборы нового президента ВФЛА.

«Юлия Тарасенко, исполняющая обязанности президента ВФЛА, вынесла на обсуждение президиума вопрос о проведении внеочередной выборной конференции и назначении даты её проведения согласно уставу организации. Президиум принял решение провести внеочередную выборную конференцию ВФЛА 28 февраля в Москве», — говорится в сообщении ВФЛА.

Тарасенко на этом посту сменила Дмитрия Шляхтина. Он покинул должность главы ВФЛА 21 ноября 2019 года на фоне допингового скандала, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.