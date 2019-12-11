Бывший президент ОКР: Родченков — канадский дьявол, в Китае бы его расстреляли

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и бывший глава организации Леонид Тягачёв в очередной раз жёстко прокомментировал действия бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

«Ситуация вокруг российского спорта длится уже десять лет. Она построена на том, что были подмены допинг-проб, что Родченков сам всё это делал и после раскрыл всю историю. Гадать уже нельзя, нужно судиться. Опытным юристам необходимо бороться и побеждать в суде. Если мы некоторых спортсменов в Рио отстояли, то и здесь можем это сделать. Кого-то, конечно, не допустят до Олимпиады в Токио, но важно, чтобы за спортсменов боролись.



С Родченковым мы с вами не встречаемся, он лично ничего не присылает нам. Для всех показывают только его старые снимки, говорят, что он изменил свою физиономию. Работая в ОКР, я не был знаком с ним, даже за руку никогда не здоровался. Не знаю, почему его отдельные руководители и мои коллеги полюбили так сильно. Сейчас всё зиждется на его показаниях. А он якобы занимался каким-то воровством, продавал свои пилюли, якобы они делают организм сильным и здоровым. Родченков — канадский дьявол, в Китае бы его расстреляли», — приводит слова Тягачёва «Р-Спорт».



9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.



«Моё мнение: есть один-два виновных, вот их и наказывайте, но не всех спортсменов, не целый Олимпийский комитет России, который ничего не нарушал. А у нас отнимают флаг, гимн. Олимпийскую хартию надо соблюдать. В выступлениях отдельных чиновников международных спортивных организаций кроются политические лозунги, что они недовольны решениями в адрес России, что нельзя было делать уступки, нужно было наказывать максимально жёстко», — добавил Тягачёв.

Напомним, РУСАДА может оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.