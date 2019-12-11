Стал известен характер травмы Загитовой, которую она получила в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не смогла принять участие в показательных выступлениях в финале Гран-при в Турине, Италия, из-за травмы бедра. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.



Сама спортсменка объяснила своё отсутствие в гала-шоу тем, что накануне «неудачно приземлилась с прыжка».



«У Алины была травма бедра», — цитирует Горшкова «Р-Спорт».



Загитова блестяще исполнила короткую программу, показав второй результат. С произвольным прокатом фигуристка не справилась и заняла итоговое шестое место в финале Гран-при. Упала Загитова при исполнении двойного акселя, в результате чего повредила ногу.



Победительницей стала Алёна Косторная, серебро завоевала Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова.

