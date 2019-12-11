Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Стал известен характер травмы Загитовой, которую она получила в финале Гран-при

Стал известен характер травмы Загитовой, которую она получила в финале Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не смогла принять участие в показательных выступлениях в финале Гран-при в Турине, Италия, из-за травмы бедра. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Сама спортсменка объяснила своё отсутствие в гала-шоу тем, что накануне «неудачно приземлилась с прыжка».

«У Алины была травма бедра», — цитирует Горшкова «Р-Спорт».

Загитова блестяще исполнила короткую программу, показав второй результат. С произвольным прокатом фигуристка не справилась и заняла итоговое шестое место в финале Гран-при. Упала Загитова при исполнении двойного акселя, в результате чего повредила ногу.

Победительницей стала Алёна Косторная, серебро завоевала Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019