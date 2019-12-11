Британская олимпийская ассоциация настаивает на максимальных санкциях для России

Председатель Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсон призвал применить к России самые решительные санкции перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио.



«На протяжении трёх олимпийских циклов подряд вопрос системного употребления допинга российскими спортсменами нависал как тёмное облако над всем олимпийским движением.

Мы поддерживаем максимально возможные санкции, которые будут приняты по отношению к России на Играх-2020 в Токио. На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году спортсмены из Великобритании выступили против сборной России во всех отношениях, кроме, пожалуй, названия их страны. Этого не должно повториться.

Мы обеспокоены тем, что даже после санкций, которые были наложены в Пхёнчхане, Россия продолжала манипулировать данными Московской лаборатории, а вместе с ними и спортивными результатами. Они не выказали никакого раскаяния или уважения к олимпийскому движению и его спортсменам.

Наконец, мы хотели бы поблагодарить ВАДА за то, что привёл нас к этому, в частности за настойчивость в получении образцов и данных для подтверждения масштабов проблемы», — приводит слова Робертсона Daily Mail.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.