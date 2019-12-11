«Кузбасс» на тай-брейке проиграл «Любляне» в матче волейбольной Лиги чемпионов
Кемеровский «Кузбасс» уступил «Любляне» в матче второго тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. Встреча состоялась 11 декабря в Словении и завершилась победой хозяев — 3:2 (25:23, 25:16, 25:27, 23:25, 19:17).
Напомним, в первом туре «Кузбасс» в трёх сетах обыграл другой российский клуб, «Факел» (Новый Уренгой), со счётом 3:0 (26:24; 25:21; 25:18).
«Кузбасс», набрав после двух туров 4 очка, несмотря на поражение, возглавляет группу B. В следующем матче подопечные Георге Крету 17 декабря сыграют на выезде с «Берлином».
Волейбол. Лига чемпионов
Групповой этап. Второй тур
«Любляна» (Словения) — «Кузбасс» (Россия) — 3:2 (25:23, 25:16, 25:27, 23:25, 19:17).
«Факел» (Россия) — «Берлин» (Германия) — 3:0 (25:22, 25:18, 25:17).
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