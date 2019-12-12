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Колобков — об оспаривании решения ВАДА: на все вопросы есть ответы

Колобков — об оспаривании решения ВАДА: на все вопросы есть ответы
Другие / Прочие виды спорта 0

В Москве состоялось заседание коллегии Министерства спорта РФ, на котором обсуждались действия в условиях кризисной ситуации после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Я считаю, что все основания для оспаривания решения есть, потому что наши эксперты представили свою позицию — они имеют такую же базу данных, как у ВАДА, на все вопросы есть ответы. Впереди ещё целый процесс», — сказал министр спорта РФ Павел Колобков, общаясь с журналистами.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

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