Фигуристка Трусова: спасибо тренерам, что позволяют рисковать и пробовать новое

Российская фигуристка Александра Трусова, ставшая обладательницей бронзовой медали финала Гран-при в Турине, Италия, поблагодарила болельщиков за поддержку и подарки. Также она отметила, что подобный успех был бы невозможен без тренерского штаба, возглавляемого Этери Тутберидзе, который позволяет спортсменке рисковать и пробовать что-то новое.



«Прошёл финал. Это был бесценный и очень захватывающий опыт: полные трибуны, удачный четверной флип, контент, о котором я мечтала, ночь в музее, ведущие фигуристы мира и мои ошибки, которые я буду исправлять. Я хочу поблагодарить своих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича и Даниила Марковича за то, что позволяют рисковать и пробовать новое. Спасибо Сергею Александровичу. Из Москвы он смотрел наши тренировки, прокаты, звонил и говорил про ошибки, поддерживал. В Турине была большая часть моей семьи, мы услышали огромное количество добрых слов и слов поддержки. Спасибо вам за это! И за подарки», — написала 15-летняя фигуристка.

Фото доступно на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».



Победительницей финала Гран-при стала российская фигуристка Алёна Косторная. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд. Произвольную программу российской фигуристки судьи оценили на 162,14 балла. Её итоговый результат составил 247,59 балла.



Второе место заняла Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Чемпионка России чисто исполнила два четверных лутца — сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала. По сумме баллов ей не удалось опередить Косторную.



Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе и стала лишь шестой.