Куба назвала несправедливыми санкции ВАДА в отношении России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал несправедливыми санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

«Куба выступает против несправедливых санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России. Решения, касающиеся спорта и международного олимпийского движения, не могут основываться на политических соображениях или двойных стандартах», — написал Диас-Канель в своём «твиттере».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.