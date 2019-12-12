Куба назвала несправедливыми санкции ВАДА в отношении России
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал несправедливыми санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
«Куба выступает против несправедливых санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России. Решения, касающиеся спорта и международного олимпийского движения, не могут основываться на политических соображениях или двойных стандартах», — написал Диас-Канель в своём «твиттере».
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.
Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях
- 12 декабря 2019
-
10:05
-
09:29
-
09:24
-
09:11
-
08:58
-
08:46
-
01:01
-
00:43
-
00:15
- 11 декабря 2019
-
23:44
-
23:24
-
22:37
-
21:12
-
20:29
-
18:41
-
17:59
-
17:17
-
16:48
-
16:32
-
16:25
-
16:05
-
15:58
-
15:30
-
15:06
-
14:53
-
14:41
-
14:31
-
14:23
-
14:10
-
14:04
-
13:49
-
13:35
-
13:24
-
13:20
-
13:11
Партнерский контент