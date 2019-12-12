Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Куба назвала несправедливыми санкции ВАДА в отношении России

Куба назвала несправедливыми санкции ВАДА в отношении России
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал несправедливыми санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

«Куба выступает против несправедливых санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России. Решения, касающиеся спорта и международного олимпийского движения, не могут основываться на политических соображениях или двойных стандартах», — написал Диас-Канель в своём «твиттере».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.

Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019