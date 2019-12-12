Россия примет чемпионат мира по парашютному спорту, несмотря на санкции ВАДА

Президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш заявил, что в 2020 году в России состоится чемпионат мира по парашютному спорту, несмотря на санкции ВАДА.
«Вечером 11 декабря Международной авиационной федерацией (FAI), а позже международной парашютной комиссией было принято решение: мероприятия, право проведения которых уже передано России, не попадают под санкции. Это следующие мероприятия FAI – юбилейное, 70-е заседание международной парашютной комиссии (январь 2020 года, город Москва) и чемпионат мира по парашютному спорту (август 2020 года, Танай, Кузбасс).
Одно можно сказать с полной уверенностью: в следующем году Россия, Кузбасс станет столицей парашютного спорта мира", – цитирует Барабаша РИА «Новости».
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.
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