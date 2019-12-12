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14-летний Самсонов задумался о золоте Олимпиады, глядя на Загитову и Медведеву

14-летний Самсонов задумался о золоте Олимпиады, глядя на Загитову и Медведеву
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Даниил Самсонов признался, что начал осознавать тягу к золотой медали Олимпиады, наблюдая за подготовкой Алины Загитовой и Евгении Медведевой к Играм 2018 года в Южной Корее.

На Олимпиаде-2018 Загитова завоевала золото в личных соревнованиях и серебро — в командном турнире. Медведева стала двукратным серебряным призёром.

«Первое ощущение, когда начал выступать в спорте, — завоёвывать золотые медали на всех стартах. Но потом я увидел, как Алина Загитова и Евгения Медведева старались, готовились к Олимпийским играм 2018 года в Южной Корее, понял, что они всё это делали не зря, что это действительно очень круто — стать олимпийским чемпионом. Это очень большой опыт, энергозатратный. Подготовка, настрой на Игры — это всё трудно, тяжко было девочкам, но они справились очень хорошо.

Когда проходил просмотр у Этери Георгиевны, не умел прыгать тройные, дупель тоже еле-еле получался. Я начал на тренировке прыгать двойные, но потом подъехал Даниил Маркович и сказал, что здесь двойные прыжки не делают — только тройные. После этого я начал пытаться и даже как-то собрал тройной флип", — цитирует Самсонова ТАСС.

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