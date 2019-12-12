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Голодец рассказала об апелляции на решение ВАДА отстранить Россию

Голодец рассказала об апелляции на решение ВАДА отстранить Россию
Другие / Прочие виды спорта 0

Вице-премьер правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец оценила вероятность подачи апелляции на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года за манипуляции с данными Московской антидодинговой лаборатории.

«Есть ли шанс, что РУСАДА не подаст апелляцию или мы должны однозначно её подавать? Сейчас, насколько я понимаю, орган готовится подавать апелляцию и обжаловать решение», — передаёт слова Голодец корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

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