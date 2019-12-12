Комиссия спортсменов ВАДА не будет добиваться полного отстранения России

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства не будет добиваться ужесточения санкций в отношении России за массовые случаи применения и сокрытия допинга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

Ранее сообщалось, что члены комиссии спортсменов обсудят вопрос подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд, чтобы добиться полного отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Комиссия спортсменов ВАДА провела сегодня одну из своих регулярных телеконференций, в ходе которой они обсудили решение исполкома ВАДА от 9 декабря о статусе РУСАДА. Во время разговора председатель комитета спортсменов подтвердил, что эти сообщения (о подаче апелляции в CAS об ужесточении санкций в отношении российского спорта) были неточными, они не рассматривают подачу такой апелляции», — говорится в сообщении.

Комиссия спортсменов ВАДА может обратиться в CAS для полного отстранения России