Призёр ЧМ-2003 в прыжках в высоту может побороться за пост президента ВФЛА

Серебряный призёр чемпионата мира 2003 года в прыжках в высоту Марина Купцова не исключает, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Внеочередная выборная конференция ВФЛА запланирована на 28 февраля 2020 года. Ранее организацию возглавлял Дмитрий Шляхтин, который покинул должность на фоне допингового скандала.

«Многие мне звонят, поддерживают, желают, чтобы я не уходила окончательно из этой сферы, потому что следят ещё со времён выступления в спорте. У меня есть принципиальная позиция, которой сейчас практически ни у кого больше нет. Я не собираюсь менять убеждения и политику поведения, многим здесь в этом плане тяжело со мной общаться, но мы либо занимаемся спортом, либо ещё чем-то. Я за спорт, и понятно, что люди, которые занимаются спортом, на моей стороне.

Радует, что они есть, и есть тренеры, которые верят в радужное будущее лёгкой атлетики, на голом энтузиазме сдерживают молодых спортсменов и сами ещё самоотверженно остаются на этой работе, этих людей жалко, им нужно помогать", — цитирует Купцову ТАСС.

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