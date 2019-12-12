Набутов: скандал с ВАДА? Это уверенность России, что на авось всегда проскочим

Известный телекомментатор и журналист Кирилл Набутов отреагировал на решение исполкома ВАДА, который отстранил Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года.

«Всё, что происходит, – результат русского раздолбайства, русского холопства, русского рабства. Всех этих разговоров про то, что у нас всё хорошо и мы сейчас всех победим. Русского неуважения к закону. Уверенности, что на авось всегда проскочим, а если на проскочим, то «отмажемся» или отторгуемся каким-то способом. Расскажем, что нарушена олимпийская хартия и ещё что-нибудь.

Вот я разговаривал совсем недавно с одним чуваком из Олимпийского комитета. Опытный человек. Всезнающий. Говорит: «Так а чего такого? Всё равно поедем на Олимпиаду. В нейтральном статусе». То есть на голубом глазу говорит: всё будет нормально, отмажемся! Какая разница – с флагом или без? Главное — наши будут выступать. Его не волнует, что у нас катастрофический бардак, что репутация страны вымазана дерьмом, что это потом нам дорого аукнется. Его это не волнует, главное – поедем, а там остальное неважно. Ну что тут скажешь…

Насчёт того, кто должен ответить и чего не будет… Должно быть полное, открытое расследование по всем пунктам предъявляемых нам обвинений. И суд, если он понадобится. Этого ничего нет. Нам говорят: материал в Следственном комитете, всё расследуется. Я прошу прощения. Наверное, это так. Но если база данных наших спортсменов тоже находилась в Следственном комитете, а потом доказали, что в неё кем-то были внесены изменения, то это что вообще? Потом нам говорят на голубом глазу, что это просто чей-то муж, по профессии сисадмин, напутал. Его, видите ли, попросили что-то там перекопировать, а он не на то нажал и тра-ля-ля… Ничего, кроме беззвучного гогота из глотки, вырваться не может, когда такое слышишь», — цитирует Набутова «Спорт день за днём».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу.