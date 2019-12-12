Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Президент ВАДА: ситуация с Россией отравила отношения в спорте

Президент ВАДА: ситуация с Россией отравила отношения в спорте
Другие / Лёгкая атлетика 0

Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди, который покинет свой пост 31 декабря 2019 года, рассказал, как воспринимает допинговый скандал с Россией.

«Что касается России, то во многом эта ситуация отравила отношения и принесла спорту огромные проблемы. Но, с моей точки зрения, мы справились с этим ответственно и хорошо. Я удовлетворён сбалансированным решением, которое Джонатан Тэйлор сформулировал достаточно грамотно.

Российские официальные лица, прочитав решение, должны подумать, правильно ли было так поступить. Они наносят вред молодым людям в своей стране.

Спорт в России стал чище с момента моего прихода на этот пост. Мы отстроили одно из самых крупных антидопинговых агентств в мире. Мы стали лучше понимать то, как думают мошенники. Мы больше знаем о науке, из которой они стараются извлечь выгоду. Но мир всё равно не стал абсолютно чистым», — цитирует Риди Inside the Games.

9 декабря исполком ВАДА отстранил Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской лаборатории.

Ганус — о высказывании Дмитрия Медведева про санкции ВАДА: его подставили
Американские спортсмены готовят акции протеста из-за решения ВАДА по России
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019