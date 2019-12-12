Президент ВАДА: ситуация с Россией отравила отношения в спорте

Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди, который покинет свой пост 31 декабря 2019 года, рассказал, как воспринимает допинговый скандал с Россией.

«Что касается России, то во многом эта ситуация отравила отношения и принесла спорту огромные проблемы. Но, с моей точки зрения, мы справились с этим ответственно и хорошо. Я удовлетворён сбалансированным решением, которое Джонатан Тэйлор сформулировал достаточно грамотно.

Российские официальные лица, прочитав решение, должны подумать, правильно ли было так поступить. Они наносят вред молодым людям в своей стране.



Спорт в России стал чище с момента моего прихода на этот пост. Мы отстроили одно из самых крупных антидопинговых агентств в мире. Мы стали лучше понимать то, как думают мошенники. Мы больше знаем о науке, из которой они стараются извлечь выгоду. Но мир всё равно не стал абсолютно чистым», — цитирует Риди Inside the Games.

9 декабря исполком ВАДА отстранил Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской лаборатории.

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