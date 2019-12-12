Дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил отбывают 88 легкоатлетов

88 легкоатлетов отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил на текущий момент, информирует официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«В пуле РУСАДА 2019 года находятся 493 спортсмена, в пуле Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) — восемь спортсменов. Дисквалификацию отбывают 88 легкоатлетов и девять тренеров», — сообщили на конференции ВФЛА, которая проходит сегодня, 12 декабря, в Москве.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА запланирована на 28 февраля 2020 года. Ранее организацию возглавлял Дмитрий Шляхтин, который покинул должность на фоне допингового скандала.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу.