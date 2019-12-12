Представлен новый формат Кубка мира по борьбе

Объединённый мир борьбы определил новый формат проведения Кубков мира по спортивной борьбе. Кубок мира теперь будет проводиться в неолимпийские годы в ноябре или начале декабря. Соревнования будут проходить в течение двух дней — в пятницу и субботу, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.



Количество команд сократится до шести: пять лучших сборных по итогам общекомандного зачёта чемпионата мира, а также «Сборная остального мира», сформированная из ведущих борцов тех стран, которые не попали в топ-5.

Данное предложение было представлено технической комиссией UWW и одобрено исполкомом организации. Детальная информация о проведении Кубков мира будет опубликована в начале 2020 года.