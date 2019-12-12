Из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской заведено уголовное дело

В Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как неизвестный в интернете пригрозил убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
«Уголовное дело возбудили после заявления адвоката, представляющего интересы ребёнка. Статья – „Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“, максимальная санкция – два года лишения свободы», – сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
Злоумышленник пока не установлен. Полиция ведёт расследование.
Ранее Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за того, что их шестилетнему сыну Александру поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины. На страницу ребёнка в «Инстаграме» подписано более 300 тыс. человек. По словам Рудковской, угрозы поступали от сектантов. Кроме того злоумышленники вымогали у семьи деньги.
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