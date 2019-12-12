Глава РУСАДА рассказал, как будет обжаловано решение ВАДА в CAS

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал, что с высокой долей вероятности де-юре подавать апелляцию на решение исполкома ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) будет Олимпийский комитет России (ОКР). Именно такое решение, скорее всего, будет принято 19 декабря на заседании наблюдательного совета РУСАДА, в который входят Минспорта и ОКР.



«Я понимаю, что ОКР имеет право это сделать, и, скорее всего, именно он подаст апелляцию в CAS. А РУСАДА даст со своей стороны доверенность», — приводит слова Гануса РБК.



Ранее глава ОКР Станислав Поздняков написал на своей странице в «Инстаграме», что до заседания набсовета представители РУСАДА, ОКР или ПКР не уполномочены высказывать свою позицию в связи с решением исполкома ВАДА.



«Это чепуха. У нас независимое агентство. В рекомендациях ВАДА говорится, что ВАДА контролирует независимость РУСАДА. И вот такие заявления Позднякова показывают, что в ОКР эти вещи до конца не понимают. Нам что, рот затыкают? О какой независимости тогда речь?» — сказал Ганус.

Поздняков: Ганус со своими комментариями иногда выходит за рамки полномочий