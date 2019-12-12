Ганус: отсутствие Ласицкене на Олимпиаде-2020 не в интересах МОК

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал беспокойство трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене относительно выступления на Олимпиаде-2020. В ситуации, когда ВФЛА лишена статуса и спортсмены из России не могут принимать участие в международных турнирах, Ласицкене обратилась в ОКР и Минспорт с вопросом о защите её прав.

Ганус напомнил, что ещё в мае призывал главу ОКР Станислава Позднякову и министра спорта Павла Колобкова убрать президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, чья работа не способствовала восстановлению статуса организации.



«Надо было спасать, когда время было. Все думали, что разговоры о дисквалификации — это шутка. Что касается Олимпийских игр, то, надеюсь, Ласицкене допустят. Это не только зона ответственности Международной федерации лёгкой атлетики, а ещё и МОК. Она лучшая легкоатлетка Европы, и её отсутствие не в интересах МОК», — приводит слова Гануса РБК.