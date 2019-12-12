Хоркина: если не будет спортсменов, то зачем вообще ВАДА нужна?!

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, комментируя решение исполкома ВАДА по российскому вопросу, заявила, что ВАДА нужно обратить внимание на борьбу с допингом вместо того, чтобы ущемлять интересы спортсменов.

«Надо бороться до конца, как мы всегда делаем на всех международных соревнованиях. И что в итоге? Побеждаем! Россию никогда не победить, она всегда была сильной и великой страной, спортивной державой. Не думаю, что какое-нибудь другое агентство могло когда-нибудь так занести свою руку на государственность. Ведь флаг и гимн – это государственные символы. Совсем обалдели просто! Эта организация, ВАДА, была создана для того, чтобы действительно бороться с допингом, но ни в коем случае не ущемлять права государства и, тем более, спортсменов. Если не будет спортсменов, то зачем вообще эта организация нужна?!

И, в конце концов, существует олимпийская хартия. Ребята немного нюх потеряли. Извините, конечно, грубо говорю, но пора вмешаться всем тем, кто переживает за международное олимпийское движение, тем, кто дорожит этим. Да, есть вопросы, есть проблемы и не только в России, но и во всем мире, но при чём тут вся страна и её символы?" – приводит слова Хоркиной РИА «Новости».