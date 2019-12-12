В России объявили о создании Континентальной клубной регбийной лиги

Заместитель председателя высшего совета Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков рассказал о создании нового турнира, который стартует уже через несколько месяцев.

В первом сезоне Континентальной клубной регбийной лиги выступят восемь клубов: российские «Красный Яр», «Енисей-СТМ», «Слава» и «ВВА-Подмосковье», румынские «Бая-Маре» и «Стяуа», а также многолетний чемпион Германии «Франкфурт». На восьмое место два претендента: новый клуб, созданный на основе одной из бельгийских команд, или «Динамо» из Бухареста.

«В первом сезоне мы будем проводить турнир в формате плей-офф. Четвертьфиналы и полуфинал в два матча — дома и на выезде, финал и возможную игру за бронзу — в один. В последующих сезонах у нас добавится круговая система.

Одним из самых сложных вопросов было определение календаря лиги, потому что команды заняты во внутренних турнирах. Мы решили, что стартовать первый сезон должен в апреле 2020-го. Окончательные сроки утвердим не позднее января. В этом же месяце пройдет жеребьёвка четвертьфинальных пар. Клубы из одной страны не смогут встретиться друг с другом в первом раунде. Это сделано, чтобы было интереснее болельщикам.

Для нас принципиально, чтобы команды играли на своих домашних стадионах. Постоянный зритель должен привыкнуть к новому турниру, оценить его. Арендовать большие стадионы мы пока не готовы, потому что это новый продукт», — приводит слова Яшенкова Sport24.

В дальнейшем организаторы планируют привлекать и другие европейские клубы из Румынии, Грузии, Испании, Португалии, Бельгии, Нидердландов и Италии.