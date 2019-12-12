Великая: как в современном мире возможно наказание чистых спортсменов?

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях глава комитета спортсменов ОКР Софья Великая, которая была вынуждена покинуть исполком ОКР, чтобы избежать санкций ВАДА к руководителям российского спорта, прокомментировала решение исполкома антидопинговой организации об отстранении России от международных соревнований на 4 года.

«Мы, чистые и честные спортсмены, категорически не согласны с решением исполкома ВАДА, это ущемляет права чистых спортсменов, это дискриминация нас как граждан России, что напрямую противоречит Олимпийской хартии и основным олимпийским ценностям. Мы находимся в самом разгаре тренировочного процесса, безусловно, текущая ситуация и решение ВАДА серьёзно влияют на нас. Мы искренне не понимаем, как в современном мире возможно наказание чистых спортсменов.

Объявлено о нейтральном статусе. Но что это означает, смогут ли выступать наши команды? Когда будут ответы на эти вопросы? Как будет проходить отбор чистых спортсменов на Игры, будем ли мы знать эти критерии и не будут ли они меняться в процессе? Эти вопросы звучат от всех спортсменов, мы очень обеспокоены и ждём ответы на них.

Спорт — соревнования спортсменов, а не стран, это неповторимый дух, атмосфера многонационального единства, ради этого проводятся Олимпийские игры. И нельзя допустить разрушения олимпийского духа, нарушения принципов честности и справедливости. Мы готовимся к Играм в Токио и в Пекине, мы граждане России и всегда будем представлять интересы нашей страны.

Основная миссия ВАДА — защита честных и чистых спортсменов всего мира. Так откуда такое пренебрежение и жестокость к нам, спортсменам, которые ни в чём не виновны и живут по тем же правилам, что и спортсмены других стран? Куда пропали спортивный дух и солидарность спортсменов, куда исчезло единение и взаимоподдержка, которая всегда отличала нашу олимпийскую семью?

Надеемся, что это несправедливое решение будет пересмотрено и мы сможем с гордостью представлять нашу страну на Олимпийских играх — право, которое должно быть доступно любому чистому спортсмену", — приводит слова Великой ТАСС.