Аггер вышла из комитета спортсменов ВАДА из-за неполного отстранения России

Британская паралимпийка Вики Аггер вышла из комитета спортсменов Всемирного антидопингового комитета (ВАДА) в знак протеста против неполного отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
«События последних двух лет существенно поколебали мою веру в организацию, которая изначально служила великой цели, защищая целостность спорта, защищая чистых спортсменов на пути к их мечте.
Это ВАДА больше существует. Слишком много политических игр (или махинаций), конфликтов и личных интересов привели к множеству плохих решений, компромиссов и невыполненных обещаний.
Недавно ударом для спортсменов стало решение ВАДА проигнорировать призыв собственного комитета спортсменов запретить России участвовать в соревнованиях на следующих Олимпийских и Паралимпийских играх, несмотря на обещание ввести самые жёсткие санкции, в случае если данные Московской антидопинговой лаборатории будут изменены.
ВАДА не выдержало давления, оказываемого Международным олимпийским комитетом и Россией. Не могу быть частью организации, которая ставит политику выше принципов.
Как решительный защитник прав спортсменов, я беспокоюсь за каждого российского спортсмена, который застрянет в системе, которая вряд ли изменится. Но до тех пор, пока российское руководство не будет привлечено к ответственности и не ощутит всю тяжесть своих нарушений, мы не увидим изменений, которые дадут спортсменам возможность выбрать чистый спортивный путь.
Да, в краткосрочной перспективе они пострадают от полного запрета, но в долгосрочной перспективе мы сможем внести вклад в изменение культуры будущих молодых спортсменов», — приводит текст заявления Аггер журналист ВВС Дэн Роан на своей странице в «Твиттере».
- 12 декабря 2019
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