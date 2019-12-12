Шахматистка Горячкина лидирует на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако после 9-го тура

В девятом туре этапа женского Гран-при ФИДЕ в Монако лидер соревнований, российская шахматистка Александра Горячкина, чёрными фигурами сыграла вничью с украинкой Марией Музычук. Партия завершилась после 56-го хода.
Результативными стали две партии: грузинка Нана Дзагнидзе выиграла у россиянки Валентины Гуниной, а Хампи Конеру из Индии уступила немке Элизабет Петц. Россиянка Александра Костенюк сыграла вничью с китаянкой Чжао Сюэ, Екатерина Лагно разошлась миром с Дронавалли Харикой из Индии, а украинка Анна Музычук — со шведкой Пиа Крамлинг.
Положение после 9-го тура
1. Александра Горячкина — 6,5.
2–3. Хампи Конеру, Дронавалли Харика — по 5,5.
4–7. Александра Костенюк, Анна Музычук, Екатерина Лагно, Пиа Крамлинг — по 5.
8. Мария Музычук- 4,5.
9. Нана Дзагнидзе – 4.
10–11. Чжао Сюэ, Элизабет Петц — по 3,5.
12. Валентина Гунина — 1.
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