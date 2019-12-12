Слуцкая: из спорта нужно уметь уходить вовремя, и уходить красиво

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, когда нужно уходить из спорта.

«Вот смотрю на фото и радуюсь тому, как же у меня в жизни всё сложилось. А ведь не так давно фигурное катание было для меня синонимом слова «жизнь»…

Но спорт не стоит на месте. Спорт развивается каждый день, и все программы усложняются. Находиться в топе на протяжении 10 лет невероятно сложно. Помню, будто вчера: мне 27, и я уже получила множество медалей и наград, а также стала семикратной чемпионкой Европы (и да, пока мой рекорд никто не побил).

Ох, это было по-настоящему круто! Думаю, вы заметили, что сейчас многие спортсменки уходят и в 20 лет, а кто-то и вовсе раньше. Могу вам сказать только за себя: у меня был план — выйти на Олимпиаду, а потом уже смело уходить из большого спорта, но при этом работать в околоспортивной сфере. Ведь, как мы все знаем, сначала ты работаешь на имя, а после — имя на тебя.

В конце концов просто пришло моё время, тот самый этап, когда нужно что-то менять в жизни. Тем более из нашего спорта нужно уметь уходить вовремя, и уходить красиво», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ирины Слуцкой.