Чупков и Дериглазова признаны лучшими спортсменами России в 2019 году

Состоялась торжественная церемония вручения наград Национальной спортивной премии Министерства спорта России.
Спортсменом года в номинации «Гордость России» признан пловец Антон Чупков, который в 2019 году защитил титул чемпиона мира на дистанции 200 метров брассом, установив новый мировой рекорд – 2.06,12.
Спортсменкой года стала олимпийская чемпионка по фехтованию Инна Дериглазова. В 2019 году рапиристка выиграла две золотые медали чемпионата мира в личном и командном турнирах, завоевала Кубок мира и стала победительницей Гран-при.
Тренером года стала наставник сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. В 2019 году на чемпионате мира по водным видам спорта российская сборная выиграла девять золотых медалей в синхронном плавании.
В номинации «Эпоха в спорте» победила заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина.
Премия «Спортивная солидарность» за укрепление международных спортивных отношений была вручена двенадцатому чемпиону мира по шахматам вице-президенту Федерации шахмат России Анатолию Карпову.
Лучшим спортивным объектом России признан Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Начиная с 2010 года, Министерство спорта России вместе с болельщиками и экспертами путём голосования подводят итоги года. Званием лауреата и премией в размере 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ, спортивные сооружения и субъекты Федерации, благодаря которым спорт в России становится все более популярными и привлекает внимание миллионов людей.
- 12 декабря 2019
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