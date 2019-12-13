Со вышел в 1/4 финала этапа Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме, остальных ждёт тай-брейк

12 декабря в Иерусалиме были сыграны вторые партии первого круга этапа Гран-при ФИДЕ, организуемого компанией World Chess. По их итогам определился только один четвертьфиналист. Американец Уэсли Со выиграл у китайца Юй Янъи со счётом 1,5:0,5.



Остальные партии завершились вничью. Не было выявлено победителя в парах: Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Веселин Топалов (Болгария), Дмитрий Андрейкин (Россия) — Радослав Войташек, Борис Гельфанд (Израиль) — Ян Непомнящий (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) — Вэй И (Китай), Сергей Карякин (Россия) — Пентала Харикришна (Индия), Ван Хао (Китай) — Давид Навара (Чехия) и Дмитрий Яковенко (Россия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан).

Победители этих пар определятся на тай-брейке 13 декабря.