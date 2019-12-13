Фигуристка Валиева: всё ещё не пришло осознание, что я победила

Победительница финала Гран-при среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева подвела итоги своего выступления в серии Италии.

Камила, которая только за три недели до финала Гран-при приступила к тренировкам после перелома ноги и отказалась от элементов ультра-си, обыграла чемпионку США Алису Лью, исполнившую два четверных лутца и два тройных акселя.

«Я мечтала, чтобы меня так встречали, это очень приятно. Вчера мы с мамой гуляли и несколько человек со мной сфотографировались, попросили автограф. Было очень приятно. На льду я стараюсь делать то, что умею, показывать, что наработала на тренировках. И я рада, что все получилось.

Всё ещё не пришло осознание, что я победила. От юниорского чемпионата финал Гран-при, мне кажется, сильно отличается. На этом старте я победила, но на следующем, думаю, соперницы будут лучше готовы и будут чисто исполнять свои программы. Конкуренция будет гораздо сильнее, там будет больше участниц. К нему серьёзнее относятся, чем к финалу Гран-при.

С Алисой до этого финала мы не виделись, не общались. Но она поздравила меня в «Инстаграме» после победы на этапе Гран-при во Франции. Поздравила вживую в Италии. Это приятно. Кроме этого, с ней не общалась, есть языковой барьер. Надо учить английский», — приводит слова Валиевой «Спорт Бизнес Online».