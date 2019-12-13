Чемпионка мира лыжница Карлссон не допущена к соревнованиям из-за питания
Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон не допущена к соревнованиям. Спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг в интервью SVT раскрыл подробности случившегося.
«Я работаю здесь три года, и нам впервые пришлось отстранить кого-то от соревнований. Когда мы видим, что кто-то переходит черту, мы принимаем решение незамедлительно. Она сможет вернуться, когда сбалансирует своё питание. Здоровье должно быть на первом месте», — сказал Стремберг.
Карлссон выступила на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). На своём первом взрослом чемпионате мира 2019 года Фрида в 19 лет завоевала золото, серебро и бронзу.
Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Давосе (Швейцария) 14-15 декабря.
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