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Степанова: наши отношения с Букиным невозможно объяснить

Степанова: наши отношения с Букиным невозможно объяснить
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, рассказала, что у неё с партнёром особенные отношения.

«Мы выглядим как пара не только на льду, но и в жизни? На самом деле, это для нас огромный комплимент. В том, что мы делаем на льду, люди действительно видят что-то настоящее. Что касается того, что между нами происходит в жизни, — у нас очень близкие отношения, и я даже, мне кажется, не смогу никогда объяснить, что это за отношения. Это невозможно просто объяснить. Мы с Ваней 13 лет вместе, с самого детства, и нам очень сильно повезло, что у нас понимание друг друга сейчас находится на таком уровне.

Ты всегда друг в друге видишь поддержку, крепкое плечо, видишь уверенность и спокойствие. Когда смотришь в глаза человеку, с которым столько лет идёшь рука об руку, видишь очень много всего. Если сильно нервничаешь, тебя это может расслабить. Если, наоборот, чрезмерно расслаблен, тебя это может, наоборот, собрать", — приводит слова Степановой РИА «Новости».

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