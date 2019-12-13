Россиянин Грищук выступит в турнире претендентов по шахматам
Российский шахматист Александр Грищук завоевал путёвку в турнир претендентов, победитель которого в матче мировую шахматную корону сыграет с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном. Это стало известно по итогам ответных партий первого раунда заключительного этапа Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме.
Ранее определился первый четвертьфиналист. Американец Уэсли Со выиграл у китайца Юй Янъи со счётом 1,5-0,5. Призовой фонд одного этапа составляет € 130 тыс. Соревнования завершатся 23 декабря, если в финале потребуется тай-брейк.
Турнир претендентов состоится в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. На него уже отобрались Грищук, американец Фабиано Каруана, азербайджанец Теймур Раджабов, а также китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.
Со вышел в 1/4 финала этапа Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме, остальных ждёт тай-брейк
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