Глава норвежской лыжной федерации отреагировал на ситуацию с Устюговым
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте оценил ситуацию с российским лыжником Сергеем Устюговым, который не был допущен на Олимпиаду в Пхёнчхане и может пропустить Игры-2022 в Пекине в свете решения ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Когда дело доходит до конкретных спортсменов, я ничего не могу комментировать. Нам нужно быть уверенными в том, что те, кто определяет критерии допуска, и те, кто принимает решения, основываются на собственных знаниях и информации, которую получили», — приводит слова Рёсте TV2.
Ранее Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
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