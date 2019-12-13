Глава норвежской лыжной федерации отреагировал на ситуацию с Устюговым

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте оценил ситуацию с российским лыжником Сергеем Устюговым, который не был допущен на Олимпиаду в Пхёнчхане и может пропустить Игры-2022 в Пекине в свете решения ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Когда дело доходит до конкретных спортсменов, я ничего не могу комментировать. Нам нужно быть уверенными в том, что те, кто определяет критерии допуска, и те, кто принимает решения, основываются на собственных знаниях и информации, которую получили», — приводит слова Рёсте TV2.

Ранее Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе