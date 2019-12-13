Гамова — об отстранении России: нас очень просили деликатно это комментировать

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая российская волейболистка Екатерина Гамова прокомментировала решение исполкома ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Мысли, конечно, грустные. И опасения были, что будет принято такое решение. Эта тема много обсуждалась в комиссии спортсменов ОКР, в которую я вхожу. Конечно, нас очень просили деликатно комментировать это. Потому что каждое сказанное слово могло быть использовано как за, так и против нас. На самом деле, была проведена большая работа по защите спортсменов, кто бы что ни думал. ОКР по этому вопросу всегда был на связи с Международным олимпийским комитетом и ВАДА. Пытались решить этот вопрос. Но мы получили то, что сейчас имеем. Я всегда останусь на стороне чистых спортсменов.

Мне непонятна позиция людей, которые клеймят позором наших атлетов, который собираются выступать под нейтральным флагом. Мы просто не имеем права отказываться от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира даже под нейтральным флагом. Иначе нам это грозит ещё большими санкциями и мы потеряем ещё большее поколение молодых спортсменов. Поэтому могу только сочувствовать ребятам и поддерживать. И вы знаете, у меня не так много подписчиков в «инстаграме», но очень обрадовало, что даже иностранцы пишут об этой ситуации слова поддержки в адрес наших спортсменов. И это здорово.

Мы должны бороться и пользоваться всеми правами, которые у нас есть. Этим, в принципе, и занимается ОКР. И насколько я знаю, будет подана апелляция в CAS. Мы должны показать, что будем бороться за ребят. Не хочется мне во всю эту ситуацию примешивать политику, потому что факты показывают, что проблемы у нас были, к сожалению. Но не могу понять и принять, почему за эти проблемы должны отвечать и чистые спортсмены. Почему они должны страдать?

Я могу допустить, что политический аспект всё-таки присутствовал. Но мы не можем и не должны отрицать, что проблемы есть", — цитирует Гамову сайт телекомпании «Новый век».

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

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