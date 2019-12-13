Гамова — о допинговом скандале: это проблемы не уровня Путина или Медведева

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала точку зрения о существовании в России государственной системы применения допинга.

«Не считаю, что государство как-то поддерживало или организовывало системный приём допинга российскими спортсменами. Когда вся эта ситуация только начинала развиваться, я была ещё действующей спортсменкой. И некоторые фамилии, в том числе Родченкова, услышала в первый раз из прессы. Никогда даже о существовании этого человека ранее не слышала. Поэтому говорить, что все спортсмены у нас на допинге и государство это покрывает, – неправильно. Поэтому ждать каких-то заявлений Путина или Медведева на этот счёт я бы не стала. Это проблемы не их уровня, а спортивного, которые мы должны сами решать.

Я уверена, что спортсмены, которые идут на такие шаги, знают, что они принимают. Если нет, то это глупые люди просто. А что касается личного опыта, то волейбол, как вы знаете, никак не связан с допинговым скандалом. Но такого не бывает, чтобы доктор тебе давал что-то, а ты ел. Дисквалификация за допинг касается не только спортсмена, но и причастных к инциденту врачей. Поэтому повторюсь, если люди употребляют допинг, то, на мой взгляд, это осознанный шаг. Но я ещё хочу сказать, что у нас всегда было какое-то доверие к врачам, невозможно всю команду кормить допингом», — цитирует Гамову сайт телекомпании «Новый век».

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